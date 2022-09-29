В Турции заявили, что Эрдоган попросил Путина «дать шанс переговорам» по Украине
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«Президент Эрдоган заявил, что для того, чтобы подготовить почву для более позитивных событий, необходимы шаги по снижению напряжённости и что от России ожидаются шаги по содействию этому процессу, особенно по вопросу присоединения некоторых регионов Украины к России. Попросив президента России Путина дать переговорам ещё один шанс, президент Эрдоган сказал, что Турция готова сыграть в этом процессе роль посредника», — цитирует РИА Новости канцелярию турецкого лидера.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Путин в ходе разговора с Эрдоганом заявлял о возможности Москвы вернуться к переговорам с Киевом, но на новых условиях.
В Кремле отмечали, что Россия сохраняет свою готовность вести переговоры, но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия.