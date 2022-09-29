В Турции заявили, что Эрдоган попросил Путина «дать шанс переговорам» по Украине

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган попросил российского лидера Владимира Путина «дать переговорам ещё один шанс» для урегулирования ситуации на Украине, при этом Анкара готова стать посредником.

«Президент Эрдоган заявил, что для того, чтобы подготовить почву для более позитивных событий, необходимы шаги по снижению напряжённости и что от России ожидаются шаги по содействию этому процессу, особенно по вопросу присоединения некоторых регионов Украины к России. Попросив президента России Путина дать переговорам ещё один шанс, президент Эрдоган сказал, что Турция готова сыграть в этом процессе роль посредника», — цитирует РИА Новости канцелярию турецкого лидера.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Путин в ходе разговора с Эрдоганом заявлял о возможности Москвы вернуться к переговорам с Киевом, но на новых условиях.

В Кремле отмечали, что Россия сохраняет свою готовность вести переговоры, но по мере того, как меняется ситуация, меняются и условия.