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Стремоусов: Украина де-факто перестала существовать в качестве американского проекта

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Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина де-факто прекратила своё существование в качестве американского проекта, в который вкладывали деньги.

Стремоусов отметил, что Херсонская область уже в считанные десятки часов станет российским субъектом, после чего регион ждёт только развитие.

«Что будет с Украиной? Украина де-факто уже перестала существовать как американский проект, в который вкладывали космическое количество денег», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Стремоусов также предрёк Украине и «всем, кто её создавал» скорый развал.

28 сентября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что решением большинства жителей регион де-факто вышел из состава Украины.

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