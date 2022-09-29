Стремоусов: Украина де-факто перестала существовать в качестве американского проекта

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что Украина де-факто прекратила своё существование в качестве американского проекта, в который вкладывали деньги.

Стремоусов отметил, что Херсонская область уже в считанные десятки часов станет российским субъектом, после чего регион ждёт только развитие.

«Что будет с Украиной? Украина де-факто уже перестала существовать как американский проект, в который вкладывали космическое количество денег», — сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Стремоусов также предрёк Украине и «всем, кто её создавал» скорый развал.

28 сентября заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что решением большинства жителей регион де-факто вышел из состава Украины.