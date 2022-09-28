Небензя: республики Донбасса, Херсонщина и Запорожье выполнили циничный совет Зеленского
Небензя напомнил об одном из интервью Зеленского, в котором он, в частности, советует всем, кто считает себя русским и любит русский язык «убраться из Украины в Россию».
«Теперь жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей выполняют его циничную рекомендацию, возвращаясь на родину и забирая при этом с собой земли, на которых столетиями жили их предки», — заявил российский постпред.
Небензя также подчеркнул, что, по мнению украинских властей, русские и русскоязычные жители данных регионов являются «нелюдями» и «особями».
Ранее стало известно, что за вхождение ДНР в состав России выступили более 99% проголосовавших на референдуме.
Также, согласно результатам обработки 100% голосов, за вхождение в состав России проголосовали 93,11% жителей Запорожской области.
В Херсонской области вхождение в состав России поддержали 87,05% проголосовавших.
В ЛНР за вхождение в состав России выступили 98,42% проголосовавших на референдуме.