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Турчак: в зону СВО готовы отправиться ещё два парламентария

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Ещё два парламентария готовы поехать в зону проведения специальной военной операции, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своём Telegram-канале.
Турчак: в зону СВО готовы отправиться ещё два парламентария
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Он отметил, что для обоих парламентариев фраза «есть такая профессия — Родину защищать» не пустой звук.

Турчак уточнил, что имеет в виду заместителя руководителя фракции ЕР в Государственной думе Игоря Кастюкевича и председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева.

23 сентября Турчак сообщил, что четыре депутата Госдумы изъявили желание поехать в зону СВО — Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин, Виталий Милонов и Сергей Сокол.

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