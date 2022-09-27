Турчак: в зону СВО готовы отправиться ещё два парламентария

Ещё два парламентария готовы поехать в зону проведения специальной военной операции, сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак в своём Telegram-канале.

Он отметил, что для обоих парламентариев фраза «есть такая профессия — Родину защищать» не пустой звук.

Турчак уточнил, что имеет в виду заместителя руководителя фракции ЕР в Государственной думе Игоря Кастюкевича и председателя комитета Совета федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева.

23 сентября Турчак сообщил, что четыре депутата Госдумы изъявили желание поехать в зону СВО — Дмитрий Хубезов, Дмитрий Саблин, Виталий Милонов и Сергей Сокол.