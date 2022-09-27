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Комбриг ВСУ заявил о праве Донбасса на самоопределение

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Донбасс имеет право на самоопределение, заявил командир 36-й бригады украинских войск майор Сергей Волынский, который сдался в плен в Мариуполе.

«Я думаю, что у жителей Донбасса есть своя история. И, безусловно, они хотят отстоять свое право на свою независимость, на целостность территории», — приводит РИА Новости слова Волынского.

На вопрос, имеют ли жители региона право на самоопределение, комбриг ответил «Конечно».

Он добавил, что Украина лишала их этого права.

23 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, а также на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей начались референдумы по вопросу вхождения в состав России.

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