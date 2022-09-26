Ульянов заявил, что Киев уже пожалел о согласии на постоянное присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС

На Украине уже пожалели о том, что согласились на постоянное присутствие представителей МАГАТЭ на Запорожской АЭС, заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

«В пользу постоянного присутствия представителей МАГАТЭ на ЗАЭС почти одновременно высказались как Россия, так и Украина. Правда, сейчас складывается впечатление, что украинцы об этом уже пожалели», — заявил он в интервью ТАСС.

По словам Ульянова, присутствие представителей международного агентства даёт возможность обеспечить более объективную картину положения дел на объекте.

«Места для украинских и западных спекуляций на этот счет становится все меньше», — добавил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее заявил в интервью телеканалу CNN, что завершается подготовка соглашения по обеспечению безопасности работы объекта.

Ульянов сообщило необходимости конкретизировать предложение МАГАТЭ по Запорожской АЭС.