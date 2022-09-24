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Кабмин Украины принял решение о делении областей на четыре типа

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Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что украинское правительство приняло решение об условном делении всех областей страны на четыре типа: фронтовые, тыловые, опорные и освобождённые.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на слова Чернышова, в список тыловых областей вошли восемь регионов, включая Львовскую и Ивано-Франковскую области.

Среди опорных числятся шесть областей.

Фронтовыми регионами, согласно делению кабмина, являются четыре области.

В список освобождённых областей украинское правительство внесло два региона.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе вводится пропускной режим с территорией Украины на КПП Васильевка с 1 октября.

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