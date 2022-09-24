Кабмин Украины принял решение о делении областей на четыре типа

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Чернышов заявил, что украинское правительство приняло решение об условном делении всех областей страны на четыре типа: фронтовые, тыловые, опорные и освобождённые.

Как уточняет РИА Новости со ссылкой на слова Чернышова, в список тыловых областей вошли восемь регионов, включая Львовскую и Ивано-Франковскую области. Среди опорных числятся шесть областей. Фронтовыми регионами, согласно делению кабмина, являются четыре области. В список освобождённых областей украинское правительство внесло два региона. Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в регионе вводится пропускной режим с территорией Украины на КПП Васильевка с 1 октября.