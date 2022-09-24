Лукашенко заявил, что должность президента ему «осточертела»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что занимаемая им должность главы государства ему «осточертела», однако в силу некоторых обстоятельств ему приходится оставаться на этом посту.

«Когда говорят: «Вот Лукашенко, сколько он там будет…» Слушайте, да мне это уже осточертело. Это ж скоро 30 лет: и днём, и ночью ты всегда на стрёме», — приводит его слова агентство БЕЛТА.

Лукашенко задался вопросом, что будет с белорусским народом после его ухода с поста президента.

По его словам, он не может подвести жителей Белоруссии.

«Вы же на баррикадах стоите и меня там поддерживаете, из меня там лепите какого-то идола и так далее, а я подведу вас. Вас, госслужащих настоящих, которые за страну. Вы не представляете, это — самое ответственное дело», — заключил белорусский политик.

В августе Лукашенко во время совещания в Минске заявил, что не держится за президентское кресло и «наелся» этой должности.