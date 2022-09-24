Лукашенко заявил, что должность президента ему «осточертела»
«Когда говорят: «Вот Лукашенко, сколько он там будет…» Слушайте, да мне это уже осточертело. Это ж скоро 30 лет: и днём, и ночью ты всегда на стрёме», — приводит его слова агентство БЕЛТА.
Лукашенко задался вопросом, что будет с белорусским народом после его ухода с поста президента.
По его словам, он не может подвести жителей Белоруссии.
«Вы же на баррикадах стоите и меня там поддерживаете, из меня там лепите какого-то идола и так далее, а я подведу вас. Вас, госслужащих настоящих, которые за страну. Вы не представляете, это — самое ответственное дело», — заключил белорусский политик.
В августе Лукашенко во время совещания в Минске заявил, что не держится за президентское кресло и «наелся» этой должности.