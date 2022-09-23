В администрации Запорожской области заявили, что в Мелитополе система ПВО сбила украинский беспилотник.

Об этом сообщает РИА Новости.

«Система ПВО ВС России сбила БПЛА. В очередной раз киевский режим попытался сорвать референдум и помешать принятию исторического решения. Все попытки пресечены и будут пресекаться впредь», — отметили в администрации.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Горловку из «Градов».