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В Мелитополе система ПВО сбила украинский беспилотник

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В администрации Запорожской области заявили, что в Мелитополе система ПВО сбила украинский беспилотник.
В Мелитополе система ПВО сбила украинский беспилотник
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Система ПВО ВС России сбила БПЛА. В очередной раз киевский режим попытался сорвать референдум и помешать принятию исторического решения. Все попытки пресечены и будут пресекаться впредь», — отметили в администрации.

Ранее представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило, что украинские войска обстреляли Горловку из «Градов».

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