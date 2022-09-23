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РИА Новости: от российского удара по военному заводу в Николаеве вылетел за забор БТР ВСУ

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Российские войска нанесли удар по Николаевскому бронетанковому заводу, в результате чего украинский БТР перелетел через забор завода и упал на пешеходную дорожку за территорией предприятия.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на фотографию, переданную агентству самими жителями Николаевской области через жителя Донецка Сергея Лебедева.

Лебедев рассказал, что удар произошёл 19 сентября.

«Российской армией были нанесены удары по стратегическим объектам в городе Николаеве. На фотографии мы видим последствия одного из таких ударов. Это завод, в котором ремонтировалась тяжёлая военная техника. От ударов один из БТРов был перекинут через забор и лежит сейчас на пешеходной дорожке», — рассказал собеседник агентства.

20 сентября в Минобороны России заявили, что российские войска уничтожили цеха завода по ремонту бронетехники в Николаеве.

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