Соединённые Штаты не признают голосования о вхождении Донбасса и ряда освобождённых территорий в состав России, заявил госсекретарь Энтони Блинкен.

«Если референдумы состоятся, и Россия заявит о присоединении украинских территорий, Соединённые Штаты никогда это не признают», — приводит ТАСС его слова на переговорах с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли.

Ранее стало известно, что голосование о вхождении в состав России пройдёт в ДНР с 23 по 27 сентября.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в беседе с RT заявил, что вхождение Запорожской области в состав России поможет быстрее решить вооружённый конфликт.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба сообщил, что референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей Украины не повлияют на позицию Киева в отношении намерений вести боевые действия в Донбассе.