Президент Польши Дуда заявил, что Россия должна выплатить Украине «репарации»

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия должна выплатить Украине «военные репарации».

Об этом он заявил в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН.

«Россия должна Украине военные репарации, которые ей придётся заплатить. Нет справедливости без компенсаций», — приводит его слова РИА Новости.

Ранее глава украинского Минюста Денис Малюська в интервью медиагруппе Funke заявил, что на Украине намерены создать через ООН «международный механизм» для взыскания с России более $300 млрд ущерба, причинённого в результате проведения спецоперации.