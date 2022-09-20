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Кадыров сообщил о смене тактики спецоперации на Украине

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о смене тактики проводимой на Украине спецоперации.

«Всё. Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся», — написал он в Telegram.

Власти Соединённых Штатов ранее призвали Индию и другие государства убедить Россию закончить специальную военную операцию на Украине.

Глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что голосование по вопросу вхождения Херсонской области в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября.

Аналогичные решения приняли в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

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