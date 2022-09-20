В ЛНР заявили об обстреле Сватово из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ

Украинские военные обстреляли населённый пункт Сватово в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ЛНР в СЦКК.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел», — говорится в сообщении представительства в Telegram.

Отмечается, что было выпущено три ракеты, информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее Пентагон сообщил, что в новый пакет военной помощи Соединённых Штатов Украине вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противоартиллерийские радары и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.