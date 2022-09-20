Генсек ООН и глава МИД Азербайджана обсудили ситуацию на границе с Арменией
«Генеральный секретарь встретился с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым с целью обсуждения сотрудничества между Азербайджаном и ООН. Они обменялись мнениями о событиях на границе между Арменией и Азербайджаном», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ООН.
Гутерреш выразил надежду на соблюдение прекращения огня.
Он добавил, что ООН поддерживает все усилия по разрядке напряжённости между двумя странами.
Ранее глава передовой группы миссии ОДКБ в Армении генерал-полковник Анатолий Сидоров заявил, что организация стремится урегулировать напряжённость на границе между Арменией и Азербайджаном мирным способом.