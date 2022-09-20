В ЛНР заявили об обстреле Алчевска из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ

Украинские военные 20 сентября обстреляли Алчевск в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS, заявили в представительстве ЛНР в СЦКК.