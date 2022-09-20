В ЛНР заявили об обстреле Алчевска из РСЗО HIMARS со стороны ВСУ
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел», — говорится в сообщении представительства в Telegram.
Отмечается, что было выпущено четыре ракеты.
Данные о пострадавших и повреждениях уточняются.
Ранее Пентагон сообщил, что в новый пакет военной помощи Соединённых Штатов Украине вошли дополнительные боеприпасы для РСЗО HIMARS, артиллерийские снаряды, противоартиллерийские радары и средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами.