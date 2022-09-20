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Postimees: 19 сентября в Эстонию не пустили 10 россиян с шенгенскими визами

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В понедельник, 19 сентября, в Эстонию не смогли попасть десять россиян с шенгенскими визами, сообщает газета Postimees со ссылкой на начальника смены погранпункта Нарвы Яанику Карп.

Отмечается, что граждане России реагировали на отказ во въезде спокойно.

Также Карп не считает, что погранпереход Нарвы придёт в запустение, так как границу пересекает много людей с эстонским видом на жительство, которые имеют российское гражданство.

Ранее стало известно, что вступило в силу решение властей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о введении запрета на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

Отмечается, что исключение из этого ограничения сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным обстоятельствам.

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