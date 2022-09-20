Postimees: 19 сентября в Эстонию не пустили 10 россиян с шенгенскими визами
Отмечается, что граждане России реагировали на отказ во въезде спокойно.
Также Карп не считает, что погранпереход Нарвы придёт в запустение, так как границу пересекает много людей с эстонским видом на жительство, которые имеют российское гражданство.
Ранее стало известно, что вступило в силу решение властей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о введении запрета на въезд граждан России с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.
Отмечается, что исключение из этого ограничения сделают для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным обстоятельствам.