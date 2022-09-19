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Посольство: россиянам при пересечении границы Латвии предъявляют «вопиющие требования»

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Россиянам при пересечении границы Латвии предъявляют «вопиющие требования». Об этом сообщили в посольстве России в Риге.

«В частности, к ним (россиянам. — RT) предъявляют вопиющие требования подписать некое заявление с осуждением российских властей. В случае отказа это сделать, как показывает практика, во въезде могут не только отказать, но и внести их в чёрный список», — приводит сообщение РБК.

В ведомстве отметили, что в подобных ситуациях решение о пропуске российских граждан через границу принимается исключительно латвийскими компетентными службами.

19 сентября вступило в силу решение властей Эстонии, Латвии, Литвы и Польши о введении запрета на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах Евросоюза.

Исключение сделано для водителей фур, дипломатов и въезжающих по семейным и гуманитарным обстоятельствам.

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