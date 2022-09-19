Лубинец: Украина запросила у России данные о пострадавших при обстреле колонии в Еленовке

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что направил запрос своей российской коллеге Татьяне Москальковой с просьбой предоставить информацию о пострадавших при обстреле колонии в Еленовке украинских военнопленных.

«На данный момент мы не получили информацию об именах пострадавших, но обращаемся с запросом об этом как напрямую — к госпоже Москальковой, так и через посредничество ООН и МККК», — написал Лубинец в Telegram.

Он также выразил готовность приехать в колонию «для оценки всех фактов и общения со свидетелями обстрелов, ранеными».

Ранее стало известно, что украинские военные при обстреле Еленовки убили одного и ранили четырёх военнопленных, содержавшихся в Еленовской исправительной колонии.

Омбудсмен Донецкой Народной Республики Дарья Морозова выразила надежду, что гибель и ранения украинских пленных в результате повторного обстрела колонии в Еленовке со стороны ВСУ подтолкнут членов миссии ООН к более активной позиции по этому вопросу.