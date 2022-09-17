МАГАТЭ: ЗАЭС вновь подключена к украинской энергосети
- РИА Новости
«Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) Украины снова получает электроэнергию напрямую из национальной сети», — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что одна из основных внешних линий электропередачи была отремонтирована.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев ранее назвал неприемлемым предложение о демилитаризованной зоне в районе Запорожской атомной электростанции, отметив, что это сделает станцию более уязвимой.