В ЛНР сообщили о ранении мирного жителя при обстреле Кременной со стороны ВСУ

Один мирный житель получил ранения при обстреле Кременной в Луганской Народной Республике со стороны украинских войск.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел в 13:20 по н. п. Кременная с применением артиллерийского орудия 155 мм», — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.

По предварительным данным, мирный житель получил ранение, повреждён жилой дом.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о четырёх погибших при обстреле города украинской армией.

По данным СЦКК, огонь ведётся из Красногоровки.

Днём украинская армия начала обстрел центра города, в частности, в результате обстрела Ворошиловского района произошло попадание снаряда в административное здание.