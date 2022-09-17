В ЛНР сообщили о ранении мирного жителя при обстреле Кременной со стороны ВСУ
- РИА Новости
«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел в 13:20 по н. п. Кременная с применением артиллерийского орудия 155 мм», — говорится в сообщении представительства ЛНР в СЦКК.
По предварительным данным, мирный житель получил ранение, повреждён жилой дом.
Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о четырёх погибших при обстреле города украинской армией.
По данным СЦКК, огонь ведётся из Красногоровки.
Днём украинская армия начала обстрел центра города, в частности, в результате обстрела Ворошиловского района произошло попадание снаряда в административное здание.