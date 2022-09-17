Бастрыкин поручил СК расследовать убийство замглавы Бердянска по ЖКХ и его супруги

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства замглавы ВГА Бердянска и его супруги в Запорожской области.

«Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту убийства заместителя главы военно-гражданской администрации города Бердянска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олега Бойко и его супруги Людмилы Бойко, которая возглавляла городскую территориальную избирательную комиссию», — говорится в сообщении СК.

Преступление было совершено в микрорайоне Колония.

Глава ведомства поручил установить обстоятельства убийства и лиц, причастных к его совершению.

16 сентября стало известно, что заместитель главы администрации Бердянска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и его супруга, возглавлявшая городскую территориальную избирательную комиссию, убиты.