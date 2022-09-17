В Азербайджане сообщили о почти 300 раненых в результате эскалации на границе

В Минобороны Азербайджана сообщили о почти 300 раненых в результате эскалации на армяно-азербайджанской границе.

«12-14 сентября 2022 года 282 военнослужащих ВС Азербайджанской Республики были ранены и получили различные степени телесных повреждений», — говорится в сообщении ведомства.

Из числа раненых 21 солдат находится в критическом состоянии, ещё 43 бойца вернулись в строй.

Состояние остальных оценивается как удовлетворительное.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что в ходе боёв с Вооружёнными силами Азербайджана погибли 135 армянских военнослужащих.