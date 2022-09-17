Генсек ОДКБ обсудил с главой МИД Киргизии ситуацию на границе с Таджикистаном
- РИА Новости
«Глава МИД Киргизии проинформировал о тяжёлой ситуации, сложившейся на киргизско-таджикской границе в Баткенской области в связи с произошедшими боестолкновениями», — говорится в сообщении секретариата.
В ходе диалога была отмечена важность немедленного прекращения огня и урегулирования ситуации мирным путём.
Утром 17 сентября киргизская погранслужба сообщила, что таджикские военнослужащие обстреляли из миномётов село Паскы-Арык Баткенского района.
В ОДКБ приветствовали начало переговоров между Киргизией и Таджикистаном и призвали к мирному урегулированию конфликта.