Депутат Верховной рады Задорожный приехал на мероприятие в свитере с буквой V
Фотографии Задорожного на мероприятии опубликовал Тростянецкий горсовет в соцсетях.
Вскоре после публикации украинский депутат извинился за свой поступок, назвав его «безрассудством».
«Спасибо за внимание и добрые замечания по поводу моего наряда на некоторых мероприятиях, которые сегодня прошли в лесхозах Сумской области! Пожалуйста, простите моё безрассудство!», — приводит РИА Новости сообщение Задорожного.
Ранее стало известно, что в городе Судаке на юго-востоке Крыма группа неизвестных избила российского военнослужащего за одежду с буквой Z.