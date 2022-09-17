Депутат Верховной рады Задорожный приехал на мероприятие в свитере с буквой V

Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Николай Задорожный появился на мероприятии в Тростянце Сумской области в свитере, на котором изображена буква V.

Фотографии Задорожного на мероприятии опубликовал Тростянецкий горсовет в соцсетях.

Вскоре после публикации украинский депутат извинился за свой поступок, назвав его «безрассудством».

«Спасибо за внимание и добрые замечания по поводу моего наряда на некоторых мероприятиях, которые сегодня прошли в лесхозах Сумской области! Пожалуйста, простите моё безрассудство!», — приводит РИА Новости сообщение Задорожного.

Ранее стало известно, что в городе Судаке на юго-востоке Крыма группа неизвестных избила российского военнослужащего за одежду с буквой Z.