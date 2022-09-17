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Пушилин сообщил о боестолкновениях в восточной части Яровой в ДНР

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Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что в восточной части Яровой произошли серьёзные боестолкновения между союзными войсками и украинскими военными.

«Сегодня шли достаточно серьёзные боестолкновения в восточной части Яровой», — рассказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram.

Он назвал ситуацию на данной территории «неоднозначной».

«Но тем не менее наши подразделения — просто молодцы», — заключил Пушилин.

Ранее Пушилин заявил, что военные ДНР и России отразили попытки наступления украинских войск в районе посёлка Щурово.

Он также отметил стабилизацию ситуации в Красном Лимане.

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