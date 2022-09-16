Минобороны России сообщило об уничтожении штаба центра спецопераций «Юг» ВСУ под Очаковом

Российское Минобороны сообщило об уничтожении штаба центра спецопераций «Юг» ВСУ под Очаковом.

«В районе населённого пункта Очаков Николаевской области уничтожены штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» ВСУ», — говорится в Telegram.

Также Минобороны России сообщило об уничтожении восьми украинских складов с оружием в ДНР, Запорожской и Николаевской областях.

14 сентября в Минобороны России заявили, что российская авиация уничтожила в ДНР до 250 украинских военных ударами высокоточного оружия.