военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Минобороны России сообщило об уничтожении штаба центра спецопераций «Юг» ВСУ под Очаковом

Короткая ссылка
Российское Минобороны сообщило об уничтожении штаба центра спецопераций «Юг» ВСУ под Очаковом.

«В районе населённого пункта Очаков Николаевской области уничтожены штаб и база подготовки отдельного центра специальных операций «Юг» ВСУ», — говорится в Telegram.

Также Минобороны России сообщило об уничтожении восьми украинских складов с оружием в ДНР, Запорожской и Николаевской областях.

14 сентября в Минобороны России заявили, что российская авиация уничтожила в ДНР до 250 украинских военных ударами высокоточного оружия.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить