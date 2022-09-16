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Минобороны России: войска Украины потеряли 400 военных в районе города Северска в ДНР

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Вооружённые силы Украины потеряли более 400 военных убитыми или ранеными в районе Северска Донецкой Народной Республики.

Сообщение об этом появилось в Telegram-канале Минобороны России в пятницу, 16 сентября. 

«В результате ударов потери противника составили более 400 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, свыше 20 единиц бронетанковой и автомобильной техники. Также уничтожено более 3 тыс. боеприпасов к реактивной и ствольной артиллерии различного калибра», — говорится в сообщении ведомства.

Минобороны России также сообщило об уничтожении восьми украинских складов с оружием в ДНР, Запорожской и Николаевской областях.

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