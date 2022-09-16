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Замглавы ВГА Херсонской области Губарева назвала обстрел администрации «подлым терактом»

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Замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Екатерина Губарева назвала обстрел администрации региона «подлым терактом».
Замглавы ВГА Херсонской области Губарева назвала обстрел администрации «подлым терактом»
  • РИА Новости

Сообщение об обстреле появилось в Telegram-канале замглавы в пятницу, 16 сентября.

«Во время совещания глав администраций городских и муниципальных округов со стороны укрбандитов произошёл подлый теракт. Среди белого дня, когда люди гуляли, шли по своим делам, жили и трудились на благо людей», — написала Губарева в сообщении. 

Ранее замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что в крыло здания администрации региона попало около пяти ракет HIMARS при обстреле со стороны ВСУ.

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