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Погранслужба Киргизии сообщила об ударе по двум погранзаставам в Таджикистане

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Пограничная служба Киргизии нанесла удар по двум таджикским погранзаставам, уничтожив большое количество тяжёлой техники.
Погранслужба Киргизии сообщила об ударе по двум погранзаставам в Таджикистане
  • Gettyimages.ru
  • © SOPA Images

«В ходе вооружённого конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области подразделения ПС ГКНБ Кыргызстана нанесли огневой удар по пограничным заставам «Ляккан» и «Богдари» ПВ ГКНБ Таджикистана и уничтожили значительное количество тяжёлой техники таджикской стороны», — цитирует пресс-службу киргизского Госкомитета нацбезопасности РИА Новости.

Ранее главы МИД Киргизии и Таджикистана Жээнбек Кулубаев и Сироджиддин Аслов обсудили ситуацию на границе.

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