Погранслужба Киргизии сообщила об ударе по двум погранзаставам в Таджикистане

Пограничная служба Киргизии нанесла удар по двум таджикским погранзаставам, уничтожив большое количество тяжёлой техники.

«В ходе вооружённого конфликта на кыргызско-таджикской границе в Баткенской области подразделения ПС ГКНБ Кыргызстана нанесли огневой удар по пограничным заставам «Ляккан» и «Богдари» ПВ ГКНБ Таджикистана и уничтожили значительное количество тяжёлой техники таджикской стороны», — цитирует пресс-службу киргизского Госкомитета нацбезопасности РИА Новости.

Ранее главы МИД Киргизии и Таджикистана Жээнбек Кулубаев и Сироджиддин Аслов обсудили ситуацию на границе.