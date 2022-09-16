В Киргизии заявили о снижении интенсивности стрельбы на киргизско-таджикской границе

В пресс-службе киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) заявили о снижении интенсивности стрельбы на киргизско-таджикской границе.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя пресс-службы.

«Интенсивность стрельбы идёт на спад. Проводится работа по полному прекращению огня и дальнейшему регулированию ситуации», — говорится в сообщении ГКНБ.

Ранее ситуация на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась. Стороны обвинили друг друга в обстреле своих территорий.

Позднее поступила информация, что Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе.