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В Киргизии заявили о снижении интенсивности стрельбы на киргизско-таджикской границе

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В пресс-службе киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) заявили о снижении интенсивности стрельбы на киргизско-таджикской границе.
В Киргизии заявили о снижении интенсивности стрельбы на киргизско-таджикской границе
  • РИА Новости

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя пресс-службы.

«Интенсивность стрельбы идёт на спад. Проводится работа по полному прекращению огня и дальнейшему регулированию ситуации», — говорится в сообщении ГКНБ.

Ранее ситуация на границе Киргизии и Таджикистана вновь обострилась. Стороны обвинили друг друга в обстреле своих территорий.

Позднее поступила информация, что Киргизия и Таджикистан договорились о прекращении огня на границе.

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