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Президент Бразилии заявил, что НАТО могло предотвратить спецоперацию отказом Киеву в членстве

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У Североатлантического альянса была возможность предотвратить российскую спецоперацию на Украине отказом Киеву в членстве в блоке. Такое мнение выразил президент Бразилии Жаир Болсонару.

Бразильский лидер напомнил о Карибском кризисе 1962 года, когда СССР и США удалось урегулировать конфликт путём дипломатии и взаимных уступок.

Болсонару выразил уверенность, что возможное расширение НАТО на восток не могло не беспокоить российского президента Владимира Путина.

«Они вступают в НАТО, они разместят ракету всего в нескольких минутах полёта от Москвы. Так же как в ситуации с операцией американских войск в заливе Свиней в 1962 году», — цитирует президента Бразилии газета Folha de Sao Paulo.

Ранее главный редактор The American Conservative (TAC) Патрик Бьюкенен заявил, что расширение НАТО на восток привело к эскалации ситуации на Украине.

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