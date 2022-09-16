Президент Бразилии заявил, что НАТО могло предотвратить спецоперацию отказом Киеву в членстве
Бразильский лидер напомнил о Карибском кризисе 1962 года, когда СССР и США удалось урегулировать конфликт путём дипломатии и взаимных уступок.
Болсонару выразил уверенность, что возможное расширение НАТО на восток не могло не беспокоить российского президента Владимира Путина.
«Они вступают в НАТО, они разместят ракету всего в нескольких минутах полёта от Москвы. Так же как в ситуации с операцией американских войск в заливе Свиней в 1962 году», — цитирует президента Бразилии газета Folha de Sao Paulo.
Ранее главный редактор The American Conservative (TAC) Патрик Бьюкенен заявил, что расширение НАТО на восток привело к эскалации ситуации на Украине.