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Папа Римский назвал поставки вооружения Украине со стороны Запада политическим решением

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Папа Римский Франциск в ходе выступления в Казахстане выразил мнение, что использование оружия «в целях самозащиты» может быть оправдано с точки зрения морали, но не ведёт к миру.

«Это (поставки вооружения Киеву. — RT) политическое решение, которое может быть принято с моральной точки зрения, на условии моральности, этих условий много и о них можно говорить», — цитирует его ТАСС. 

Между тем он назвал проявлением аморальности продажу оружия или избавления от оружия, которое больше не нужно. 

Ранее представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что вооружения, которые американская сторона поставляет Киеву, предназначены исключительно для «защиты украинской территории».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга подчеркнула, что США станут стороной конфликта в случае поставок Киеву ракет большей дальности. 

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