Системы ПВО ЛНР перехватили украинскую ракету над школой в Калмыковке
- РИА Новости
«Был обстрел, сработала ПВО, сбило ракету, три выстрела было, и вот эти остатки, двигатели от ракеты, которая летела, упали за двором калмыковской школы... Целились, конечно, в школу», — цитирует его ТАСС.
По словам собеседника агентства, здание школы не пострадало, а жертв удалось избежать. ВСУ открыли огонь ранним утром.
«Дети пришли на занятия, никто не знал, что такое случилось, а потом детвора бегала и заметила, что там фрагменты ракеты в земле», — добавил Пахниц.
Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил о попытке украинских военных наступать по всему фронту.
Также стало известно, что союзные силы Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль Майорск в ДНР.