Системы ПВО ЛНР перехватили украинскую ракету над школой в Калмыковке

ВСУ попытались нанести ракетный удар по школе в селе Калмыковка, фрагменты орудия упали у здания, заявил исполняющий обязанности мэра Старобельского района Луганской Народной Республики Валерий Пахниц.

«Был обстрел, сработала ПВО, сбило ракету, три выстрела было, и вот эти остатки, двигатели от ракеты, которая летела, упали за двором калмыковской школы... Целились, конечно, в школу», — цитирует его ТАСС.

По словам собеседника агентства, здание школы не пострадало, а жертв удалось избежать. ВСУ открыли огонь ранним утром.

«Дети пришли на занятия, никто не знал, что такое случилось, а потом детвора бегала и заметила, что там фрагменты ракеты в земле», — добавил Пахниц.

Ранее глава республики Леонид Пасечник сообщил о попытке украинских военных наступать по всему фронту.

Также стало известно, что союзные силы Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль Майорск в ДНР.