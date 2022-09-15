Президент Эстонии Карис заявил о подготовке к размещению дивизии НАТО в стране
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«Наша цель — создать основу для размещения дивизии, которая позволила бы союзным силам действовать слаженно вместе с эстонскими силами обороны», — цитирует Кариса канцелярия.
Он отметил важность готовности подразделений альянса к защите страны с первых минут возможного конфликта.
«Я уверен, что Москву сдержит только военное превосходство Запада», — добавил эстонский лидер.
В июле сообщалось, что в порт Таллина прибыли корабли первой постоянной военно-морской группы НАТО для демонстрации присутствия альянса в Балтийском море.
В начале мая эстонские власти предложили расширить присутствие НАТО в Балтийском регионе.