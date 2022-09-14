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Гутерреш заявил об отсутствии признаков повышения уровня радиации на Запорожской АЭС

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Свидетельств превышения уровня радиации на Запорожской АЭС пока не было, заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш.
Гутерреш заявил об отсутствии признаков повышения уровня радиации на Запорожской АЭС
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

«До настоящего времени не было свидетельств превышения уровня радиации. Насколько я знаю, три дня уже не было обстрелов», — цитирует его ТАСС.

Генсек ООН выразил надежду на то, что подобные атаки будут полностью прекращены и обе стороны смогут обеспечить безопасность электростанции.

27 августа в результате очередного обстрела украинских военных четыре снаряда попали по крыше одного из спецкорпусов Запорожской АЭС, где хранится американское ядерное топливо.

Власти Запорожской области ранее подготовили план действий на случай ЧП на объекте. В том числе был создан план эвакуации населения.

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