В ЛНР сообщили о сохранении Кременной под контролем республики
- РИА Новости
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«Украинское преступное правительство продолжает вести террор мирного населения Луганской Народной Республики... формируя большое количество фейковых заявлений... о переходе данного города под контроль вооружённых формирований Украины. Ничего общего с действительностью эти заявления не имеют», — заявил он.
Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что обстрелы территории Луганской Народной Республики со стороны ВСУ возрастают в геометрической прогрессии.