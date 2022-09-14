В ЛНР сообщили о сохранении Кременной под контролем республики

Город Кременная находится под контролем Луганской Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

«Украинское преступное правительство продолжает вести террор мирного населения Луганской Народной Республики... формируя большое количество фейковых заявлений... о переходе данного города под контроль вооружённых формирований Украины. Ничего общего с действительностью эти заявления не имеют», — заявил он.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что обстрелы территории Луганской Народной Республики со стороны ВСУ возрастают в геометрической прогрессии.