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В ЛНР сообщили о сохранении Кременной под контролем республики

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Город Кременная находится под контролем Луганской Народной Республики. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
В ЛНР сообщили о сохранении Кременной под контролем республики
  • РИА Новости
  • © Виктор Антонюк

«Украинское преступное правительство продолжает вести террор мирного населения Луганской Народной Республики... формируя большое количество фейковых заявлений... о переходе данного города под контроль вооружённых формирований Украины. Ничего общего с действительностью эти заявления не имеют», — заявил он.

Ранее офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что обстрелы территории Луганской Народной Республики со стороны ВСУ возрастают в геометрической прогрессии.

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