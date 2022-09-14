Власти Херсонской области сообщили о возведении инженерно-оборонительных сооружений

Попытки продвижения ВСУ невозможны, Херсонская область надёжно защищена инженерно-оборонительными сооружениями, заявили в пресс-службе администрации региона.

«Ситуация в регионе стабильная, территория надёжно защищена инженерно-оборонительными сооружениями ВС России, поэтому любые попытки продвижения ВСУ на Херсонском направлении невозможны», — приводит сообщение РИА Новости.

Отмечается, что почти вся территория региона подконтрольна российским войскам.

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин ранее заявил, что военные ДНР и России отразили попытки наступления украинских войск в районе посёлка Щурово.

Пушилин в эфире «Соловьёв LIVE» также сообщил о неудачных попытках украинских диверсантов проникнуть в Красный Лиман.