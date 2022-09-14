В Запорожской области заявили, что радиационный фон в районе ЗАЭС в норме
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Об этом сообщает ТАСС.
В последние два дня украинская армия не наносила удары по станции и близлежащим крупным городам.
«Обстрелы только локальные, серьёзных ударов по атомной станции, ни ударов по близлежащим крупным городам, инфраструктуре последние два дня мы не наблюдаем... Радиационный фон в норме. Все структуры работают в штатном порядке», — заявил Евгений Балицкий в эфире «Россия 24».
Ранее Минобороны России показало кадры поражения десанта ВСУ в районе ЗАЭС вертолётами Ка-52.