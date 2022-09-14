В Запорожской области заявили, что радиационный фон в районе ЗАЭС в норме

Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что радиационный фон в районе ЗАЭС в норме.

Об этом сообщает ТАСС.

В последние два дня украинская армия не наносила удары по станции и близлежащим крупным городам.

«Обстрелы только локальные, серьёзных ударов по атомной станции, ни ударов по близлежащим крупным городам, инфраструктуре последние два дня мы не наблюдаем... Радиационный фон в норме. Все структуры работают в штатном порядке», — заявил Евгений Балицкий в эфире «Россия 24».

Ранее Минобороны России показало кадры поражения десанта ВСУ в районе ЗАЭС вертолётами Ка-52.