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В Запорожской области заявили, что радиационный фон в районе ЗАЭС в норме

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Глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что радиационный фон в районе ЗАЭС в норме.
В Запорожской области заявили, что радиационный фон в районе ЗАЭС в норме
  • РИА Новости
  • © Константин Михальчевский

Об этом сообщает ТАСС.

В последние два дня украинская армия не наносила удары по станции и близлежащим крупным городам.

«Обстрелы только локальные, серьёзных ударов по атомной станции, ни ударов по близлежащим крупным городам, инфраструктуре последние два дня мы не наблюдаем... Радиационный фон в норме. Все структуры работают в штатном порядке», — заявил Евгений Балицкий в эфире «Россия 24».

Ранее Минобороны России показало кадры поражения десанта ВСУ в районе ЗАЭС вертолётами Ка-52.

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