В ЛНР заявили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову
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«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел. В 08:40 по населённому пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS выпущено шесть ракет», — сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
В представительстве также отметили, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.
Ранее в ЛНР сообщили о гибели подростка при обстреле ВСУ города Перевальска.