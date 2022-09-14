В ЛНР заявили, что ВСУ выпустили шесть ракет из РСЗО HIMARS по Стаханову

В Луганской Народной Республике заявили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) выпустили по городу Стаханову шесть ракет из РСЗО HIMARS.

«Со стороны вооружённых формирований Украины зафиксирован обстрел. В 08:40 по населённому пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS выпущено шесть ракет», — сообщается в Telegram-канале представительства ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

В представительстве также отметили, что информация о пострадавших и повреждениях уточняется.

Ранее в ЛНР сообщили о гибели подростка при обстреле ВСУ города Перевальска.