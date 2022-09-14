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В Запорожской области рассказали о выплатах пострадавшим от украинской агрессии

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Для пострадавших от действий Вооружённых сил Украины (ВСУ) ввели выплаты в Запорожской области.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замминистра труда и социальной политики администрации области Евгения Маркелова.

«Родственники погибших получают по 1 млн рублей, 750 тыс. рублей — если человек получил инвалидность, 500 тыс. — если получены тяжёлые ранения и по 100 тыс. — если получены ранения средней и лёгкой степени тяжести. Правовой акт вступил в силу», — заявил Маркелов.

Ранее власти Запорожской области ввели компенсации пострадавшим при обстрелах со стороны украинских военных.

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