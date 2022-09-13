Ректора Херсонского госуниверситета Томилину отправят на лечение в Россию

Пострадавшую в результате покушения ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину отправят на лечение в Россию.

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Херсонской области.

«Минздрав Херсонской области отправит ректора ХГУ на дальнейшее лечение в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что после покушения Томилину госпитализировали с повреждениями средней тяжести, в настоящий момент её жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что на Томилину было совершено покушение, в её подъезде сработало самодельное взрывное устройство.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с покушением.