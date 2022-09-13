Ректора Херсонского госуниверситета Томилину отправят на лечение в Россию
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Об этом сообщило Министерство здравоохранения Херсонской области.
«Минздрав Херсонской области отправит ректора ХГУ на дальнейшее лечение в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении в Telegram.
Уточняется, что после покушения Томилину госпитализировали с повреждениями средней тяжести, в настоящий момент её жизни ничего не угрожает.
Ранее сообщалось, что на Томилину было совершено покушение, в её подъезде сработало самодельное взрывное устройство.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с покушением.