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Ректора Херсонского госуниверситета Томилину отправят на лечение в Россию

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Пострадавшую в результате покушения ректора Херсонского государственного университета Татьяну Томилину отправят на лечение в Россию.
Ректора Херсонского госуниверситета Томилину отправят на лечение в Россию
  • Gettyimages.ru
  • © Science Photo Library

Об этом сообщило Министерство здравоохранения Херсонской области.

«Минздрав Херсонской области отправит ректора ХГУ на дальнейшее лечение в Российскую Федерацию», — говорится в сообщении в Telegram.

Уточняется, что после покушения Томилину госпитализировали с повреждениями средней тяжести, в настоящий момент её жизни ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что на Томилину было совершено покушение, в её подъезде сработало самодельное взрывное устройство.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с покушением.

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