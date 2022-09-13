Пашинян обсудил с членом Минской группы ОБСЕ ситуацию на границе Армении и Азербайджана
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«Собеседники коснулись вопросов, связанных с предпринятой Азербайджаном агрессией против суверенной территории Армении и преодолением создавшейся ситуации», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы армянского правительства.
Стороны подчеркнули необходимость поддержания мира и стабильности в регионе.
В ночь на 13 сентября Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники. В Минобороны Азербайджана также сообщили о столкновении на границе с Арменией.
Азербайджанское Министерство обороны, в свою очередь, обвинило армянскую сторону «в масштабной диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях», в результате которой имеются «потери среди личного состава и ущерб военной инфраструктуре».