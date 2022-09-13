Алиев провёл совещание с командованием ВС Азербайджана по ситуации на границе с Арменией

Президент Азербайджана Ильхам Алиев провёл оперативное совещание с командованием вооружённых сил республики, посвящённое ситуации на границе с Арменией.

Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера.

«Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий вооружёнными силами Ильхам Алиев провёл оперативное совещание с руководством вооружённых сил в связи с провокациями, совершёнными Арменией на армяно-азербайджанской границе», — говорится в сообщении.

В ночь на 13 сентября Министерство обороны Армении сообщило, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники. В Минобороны Азербайджана также сообщили о столкновении на границе с Арменией.

Азербайджанское Министерство обороны, в свою очередь, обвинило армянскую сторону «в масштабной диверсии на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачинском направлениях», в результате которой имеются «потери среди личного состава и ущерб военной инфраструктуре».