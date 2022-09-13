Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о карательных акциях Киева в Харьковской области.

«Что касается жителей Харьковской области, то, действительно, по поступающей информации, сейчас там много карательных действий, которые не укладываются ни в какие рамки, людей пытают, над людьми издеваются и так далее. Это, конечно, возмутительно, специальная военная операция будет продолжаться», — сказал Песков.

Ранее председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту задержания украинскими военнослужащими учителей, которые преподавали по российским учебным программам в Харьковской области.