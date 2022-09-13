ОДКБ получила обращение Армении из-за ситуации на границе с Азербайджаном

ОДКБ организовала работу по задействованию механизмов организации для урегулирования ситуации на границе Армении с Азербайджаном, сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов.

«В связи с обращением армянской стороны к совету коллективной безопасности ОДКБ об оказании помощи Республике Армения секретариатом организации совместно с объединенным штабом ОДКБ организована работа по задействованию механизмов ОДКБ для урегулирования ситуации», — приводит его слова РИА Новости.

В МИД России заявили, что российская сторона крайне озабочена в связи с резким обострением обстановки в отдельных районах армяно-азербайджанской границы в ночь на 13 сентября.

В ведомстве призвали Армению и Азербайджан проявить сдержанность и соблюдать режим перемирия.