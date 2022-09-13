Минобороны России опубликовало видео работы установок «Гиацинт-Б» Народной милиции ЛНР

Министерство обороны России показало работу артиллерийских установок «Гиацинт-Б» 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики.

«Расчёты гаубиц уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки», — говорится в Telegram-канале Минобороны.

Также уточняется, что контроль поражения целей и корректировка огня осуществляются расчётами беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Министерство обороны России также опубликовало видео работы российских артиллеристов по украинским позициям на Угледарском и Николаево-Криворожском направлениях.