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Минобороны России опубликовало видео работы установок «Гиацинт-Б» Народной милиции ЛНР

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Министерство обороны России показало работу артиллерийских установок «Гиацинт-Б» 2-го армейского корпуса Народной милиции Луганской Народной Республики.

«Расчёты гаубиц уничтожают бронированную технику врага, артиллерийские батареи, средства противовоздушной обороны, пункты управления и долговременные огневые точки», — говорится в Telegram-канале Минобороны.

Также уточняется, что контроль поражения целей и корректировка огня осуществляются расчётами беспилотного летательного аппарата (БПЛА).

Министерство обороны России также опубликовало видео работы российских артиллеристов по украинским позициям на Угледарском и Николаево-Криворожском направлениях. 

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