В Совфеде высказались о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе
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«Резкое обострение произошло вчера вечером, поэтому в вечернее и ночное время шла интенсивная работа, в том числе МИД России», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, стороны активно вели работу над прекращением обострения и налаживанием «нормальной атмосферы в погранзоне».
«В результате удалось добиться, что к 09:00 сегодня было объявлено перемирие», — сказал Карасин.
По его словам, ситуацию удалось перевести в относительно спокойное, мирное русло, «впереди будет большая работа», потому что премьер Армении Никол Пашинян обратился в ОДКБ.
В ночь на 13 сентября министерства обороны Армении и Азербайджана сообщили об обострении ситуации на границе.
Так, в Армении заявили, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники.
В Минобороны Азербайджана при этом обвинили армянскую сторону «в масштабной диверсии».
Согласно последним данным СМИ, Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах.