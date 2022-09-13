В Совфеде высказались о прекращении огня на армяно-азербайджанской границе

Глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин прокомментировал прекращение огня на армяно-азербайджанской границе.

«Резкое обострение произошло вчера вечером, поэтому в вечернее и ночное время шла интенсивная работа, в том числе МИД России», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, стороны активно вели работу над прекращением обострения и налаживанием «нормальной атмосферы в погранзоне».

«В результате удалось добиться, что к 09:00 сегодня было объявлено перемирие», — сказал Карасин.

По его словам, ситуацию удалось перевести в относительно спокойное, мирное русло, «впереди будет большая работа», потому что премьер Армении Никол Пашинян обратился в ОДКБ.

В ночь на 13 сентября министерства обороны Армении и Азербайджана сообщили об обострении ситуации на границе.

Так, в Армении заявили, что азербайджанские военные обстреливают территорию страны из артиллерии и применяют беспилотники.

В Минобороны Азербайджана при этом обвинили армянскую сторону «в масштабной диверсии».

Согласно последним данным СМИ, Азербайджан и Армения договорились о прекращении огня в приграничных районах.