Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Соединённые Штаты сильно ошибаются, полагая, что «война до последнего украинца» их не коснётся.

«И если Вашингтон, продолжая войну до последнего украинца, думает, что она его не коснётся, то сильно ошибается», — заявил Володин в своём Telegram-канале.

При этом он задаётся вопросом, «что сделал Вашингтон для прекращения обстрелов мирных граждан Донбасса» и «для прекращения ударов по Запорожской АЭС со стороны украинских формирований, грозящих ядерной катастрофой».

«Необходимо понимать: все цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае. Киевский режим будет денацифицирован, а западная военная помощь — уничтожена», — добавил спикер Госдумы.

Ранее Володин заявил, что в мире устали от политики двойных стандартов Вашингтона и навязывания им неравноправных условий.