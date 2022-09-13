Володин: Вашингтон ошибается, думая, что «война до последнего украинца» его не коснётся
«И если Вашингтон, продолжая войну до последнего украинца, думает, что она его не коснётся, то сильно ошибается», — заявил Володин в своём Telegram-канале.
При этом он задаётся вопросом, «что сделал Вашингтон для прекращения обстрелов мирных граждан Донбасса» и «для прекращения ударов по Запорожской АЭС со стороны украинских формирований, грозящих ядерной катастрофой».
«Необходимо понимать: все цели специальной военной операции будут достигнуты в любом случае. Киевский режим будет денацифицирован, а западная военная помощь — уничтожена», — добавил спикер Госдумы.
Ранее Володин заявил, что в мире устали от политики двойных стандартов Вашингтона и навязывания им неравноправных условий.