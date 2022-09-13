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Японская журналистка обвинила Украину в разжигании конфликта в Донбассе

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Донбассу не нужен вооружённый конфликт, в его разжигании виновата Украина, заявила японская журналистка Асука Токуяма в материале для Daily Shinco.

Она рассказала, как пробыла в Донецке несколько дней в середине июля. Токуяма рассказала о благоухающих розах в парках и болтающих бабушках, которые продавали цветы и вкусную домашнюю еду.

«Присутствуют и такие ужасы, как школы, лежащие в руинах, на которые больно смотреть. Свежа память об обычных людях, погибших от снарядов и ракет, выпущенных по обычному рынку как раз в то время, когда там находилось больше всего людей», — приводит её слова РИА Новости.

По данным газеты The Wall Street Journal со ссылкой на документ, предоставленный американским конгрессменом, украинские власти запрашивают у Соединённых Штатов дополнительное вооружение, в том числе ракетные системы большой дальности, которые Вашингтон ранее отказывался предоставлять.

Ранее президент США Джо Байден одобрил выделение Украине нового пакета военной помощи в размере $675 млн.

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